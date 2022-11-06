مباشر الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. 8 دقائق إضافية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

فيليبي أندرسون - لاتسيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة روما ضد لاتسيو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بقديقة من هنا

ق90. الحكم يحتسب 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

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ق72. تسديدة من فيليبي أندرسون بعد هجمة مرتدة ولكن روي باتريشيو يتألق.

ق67. استبسال دفاعي من لاعبي لاتسيو أمام هجمات روما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. العارضة تمنع تسديدة نيكولو زانيولو.

ق29. جوووووول أول للاتسيو في الدقيقة الـ 28 عن طريق فيليبي أندرسون بعد خطأ كارثي من إبانيز الذي أهدى الكرة لأندرسون ليسدد في الشباك.

ق22. محاولات من روما لتسجيل الأول ولكن بدون خطورة كبيرة على المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 7:00 مساء

روما لاتسيو الدوري الإيطالي دربي روما
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