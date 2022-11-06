مباش الدوري التركي - طرابزون (2)-(2) كونيا.. التعااادل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد كونيا سبور في الجولة 13 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه طرابزون الأساسي.

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ق 54: جوووول مامي ضيوف والتعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدفين لهدف

ق 45: جوووووول مامي ضيوف والأول لكونيا سبورت

ق 27: جووووووووووول تريزيجيه من ركلة جزاء

ق 15: جووووول الأول لطرابزون من ركلة جزاء سجلها أناستاسيوس باكاسيتاس

ق 13: تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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