مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) كونيا.. جووووول يتسبب فيه تريزيجيه

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد كونيا سبور في الجولة 13 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه طرابزون الأساسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 15: جووووول الأول لطرابزون من ركلة جزاء سجلها أناستاسيوس باكاسيتاس

ق 13: تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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