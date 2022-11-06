مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (1) توتنام.. جووووووووووووووول

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

صلاح يسجل في شباك لوريس - ليفربول أمام توتنام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

---------------------------

أخبار متعلقة:
تشكيل الدربي - زانيولو وأبراهام في هجوم روما.. وبيدرو أساسي مع لاتسيو بظهور حجازي.. اتحاد جدة يعلن عن قمصانه الجديدة أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام

ق53: نونيز يمرر إلى صلاح الذي سدد ولوريس يتصدى

ق49: بيرسيستش يسدد في العارضة

ق48: عرضية من بيريسيتش ورأسية من داير يتصدى لها أليسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: للوريس يتصدى لتسديدة إيليوت من خارج منطقة الجزاء

ق40: جوووووووووووووووووووووووووووووول صلاح

ق18: مطالبات بركلة جزاء

ق14: تسديدة من بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالقائم

ق11: جوووووووووووووووول صلاح من أسيست نونيز

ق6: تمريرة طولية من أرنولد إلى نونيز وتسديدة من على حدود المنطقة بجوار القائم

ق3: هوجو لوريس يتصدى من أمام داروين نونيز

بداية المباراة

توتنام ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب في مباراة إيمري الأولى انتصار لم يحدث منذ 27 عاما.. أستون فيلا يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية بوتر بعد الدربي: خسرنا أمام الفريق الأفضل التشكيل - كوناتي مع فان دايك لقيادة دفاع ليفربول.. وبيريسيتش يجاور كين في هجوم توتنام
أخر الأخبار
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله 32 دقيقة | الكرة المصرية
ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس – دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة باريس أمام الدنماركي رونه 50 دقيقة | رياضات أخرى
تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
القناة يفوز وديا على المصري وديا في القاهرة ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري التركي - طرابزون (2)-(1) كونيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد