انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (1) توتنام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

---------------------------

.نهاية المباراة

ق53: نونيز يمرر إلى صلاح الذي سدد ولوريس يتصدى

ق49: بيرسيستش يسدد في العارضة

ق48: عرضية من بيريسيتش ورأسية من داير يتصدى لها أليسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: للوريس يتصدى لتسديدة إيليوت من خارج منطقة الجزاء

ق40: جوووووووووووووووووووووووووووووول صلاح

ق18: مطالبات بركلة جزاء

ق14: تسديدة من بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالقائم

ق11: جوووووووووووووووول صلاح من أسيست نونيز

ق6: تمريرة طولية من أرنولد إلى نونيز وتسديدة من على حدود المنطقة بجوار القائم

ق3: هوجو لوريس يتصدى من أمام داروين نونيز

بداية المباراة