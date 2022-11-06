انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (1) توتنام
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة توتنام ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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.نهاية المباراة
ق53: نونيز يمرر إلى صلاح الذي سدد ولوريس يتصدى
ق49: بيرسيستش يسدد في العارضة
ق48: عرضية من بيريسيتش ورأسية من داير يتصدى لها أليسون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: للوريس يتصدى لتسديدة إيليوت من خارج منطقة الجزاء
ق40: جوووووووووووووووووووووووووووووول صلاح
ق18: مطالبات بركلة جزاء
ق14: تسديدة من بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالقائم
ق11: جوووووووووووووووول صلاح من أسيست نونيز
ق6: تمريرة طولية من أرنولد إلى نونيز وتسديدة من على حدود المنطقة بجوار القائم
ق3: هوجو لوريس يتصدى من أمام داروين نونيز
بداية المباراة
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