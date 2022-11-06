انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) ريمس

يحل نانت ضيفا على ستاد ريمس ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي.

يبدأ مصطفى محمد أساسيا مهاجم نانت أمام ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الـ16 برصيد 12 نقطة بينما ريمس في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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انطلاق اللقاء

ق10: لاعبو ريمس يهاجمون مرمى نانت في أكثر من مناسبة دون اهتزاز الشباك.

ق18: مصطفى محمد كاد أن يسجل، لكن كرته تمر بجوار القائم بعدما ارتطمت بالمدافع.

ق22: تسديدة موسى سيسكوكو تمر بجوار مرمى ريمس.

ق38: مصطفى محمد ينقذ مرماه من على الخط.

ق41: المهاجم المصري يمر من مدافعين قبل أن يسدد كرة بعيدة عن مرمى ريمس.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني.

ق:54 نيكولاس بالويوس لاعب نانت ينال البطاقة الصفراء الثانية ويطرد

ق56: استبدال مصطفى محمد.

ق75: النتيجة لم تتغير حتى الآن.

ق82: جووووول فلورين بالوجن يسجل الأول لريمس من ركلة جزاء.

نهاية اللقاء.