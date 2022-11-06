مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (3)-(1) يونايتد.. 3 تبديلات حمراء
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 15:41
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 23 نقطة بينما أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 66: خروج لوك شاو وفان دي بيك وجارناتشو ونزول كل من مارسيال ومالاسيا وإيلانجا
ق 49: جوووووووووول رامزي والثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 جوووووووول لوك شاو يقلص الفارق
ق34 مارتينيز يتصدى بقدمه لرأسية كريستيانو رونالدو
ق11 جوووووول لوكاس ديني يسجل الثاني
ق7 جووووووول بايلي
انطلاق المباراة
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