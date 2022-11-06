مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (1) أرسنال.. جوووووووول جابرييل

يحل أرسنال ضيفًا على جاره تشيلسي في دربي لندن شرس على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق.68 ساكا يسدد أعلى العارضة ويهدر الثاني

ق.65 خروج أوباميانج وهافيرتس ودخول برويا وجالاجير

ق.63 جوووووووووول جابرييل يفتتح التسجيل لـ أرسنال بعد ركنية رائعة من ساكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 بطاقة صفراء لـ أوباميانج بعد تدخل عنيف على بن وايت

ق,10 تسديدة من بن وايت تجاور قائم تشيلسي

ق.9 انطلاقة من الألماني كاي هافيرتس من الجهة اليمنى وعرضيته تمر من الجميع

**بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.