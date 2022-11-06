مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) أرسنال.. إنذار لـ أوباميانج
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:41
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفًا على جاره تشيلسي في دربي لندن شرس على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا
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ق.27 بطاقة صفراء لـ أوباميانج بعد تدخل عنيف على بن وايت
ق,10 تسديدة من بن وايت تجاور قائم تشيلسي
ق.9 انطلاقة من الألماني كاي هافيرتس من الجهة اليمنى وعرضيته تمر من الجميع
**بداية المباراة
**المباراة تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.
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