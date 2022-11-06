مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد أرسنال.. هل يثأر أوباميانج؟

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - تشيلسي

يحل أرسنال ضيفًا على جاره تشيلسي في دربي لندن شرس على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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**المباراة تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
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