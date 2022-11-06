جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

أوليفييه جيرو - ميلان

"لا زال في عقلي طفل صغير"، أوليفييه جيرو ردا على تلقيه بطاقة حمراء عقب تسجيل هدف فوز ميلان أمام سبيزيا.

وانتصر ميلان على سبيزيا بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال جيرو لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "سجلت هدفا رائعا بعد تمريرة جميلة من ساندور (تونالي)، أردنا الفوز وكانا نبحث عنه في النهاية، الأهم أنه غدا سيكون في جعبتنا 3 نقاط إضافية، أنا مستاء بسبب إيقافي".

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وواصل "هذه المباراة تذكرني بلقاء الموسم الماضي حيث خطأ الحكم، على الأقل اليوم فزنا، أمننا بفرصنا في الفوز وسعداء بذلك".

وأكمل "أنا غاضب من نفسي لكن سأسكت، أكملت عملي ووضعت الكرة في الشباك، مع الأدرينالين والسعادة بفوز الفريق، في عقلي لا زال هناك طفل صغير، لذلك احتفلت".

وأردف "كم سأبقى في الملاعب؟ لا أعلم، حتى يخبرني جسدي بأنه عليّ التوقف".

ووصل جيرو للهدف التاسع له الموسم الحالي في 17 مباراة بالدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر، انقض بها على المركز الثاني متفوقا على أتالانتا.

بينما توقف رصيد سبيزيا عند 9 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة تواليا في المركز السابع عشر.

أوليفييه جيرو الدوري الإيطالي ميلان سبيزيا
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