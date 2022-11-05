بدون المحترفين في أوروبا.. معلول والجزيري في قائمة تونس لمعسكر كأس العالم وغياب المثلوثي

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

علي معلول - منتخب تونس

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لمعسكر كأس العالم والمكونة من اللاعبين المحليين والمحترفين في الوطن العربي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

وشهدت القائمة انضمام علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

واستبعاد حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك من قائمة تونس الأولية.

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وتضم القائمة 16 لاعبا من الدوري التونسي والمحترفين في الوطن العربي.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية يوم 14 نوفمبر الجاري، وسيكون من ضمنها اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان – البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن البلبولي

الدفاع: ياسين مرياح – بلال العيفة – نادر الغندري – علي معلول

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – سعد بقير

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – طه ياسين الخنيسي

ويقضي منتخب تونس معسكر الاستعداد لكأس العالم في مدينة الدمام في السعودية، قبل السفر إلى قطر يوم 14 نوفمر.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

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