مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ألميريا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وألميريا ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.
وتشهد المباراة الظهور الأخير للمدافع جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله.
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بداية المباراة
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