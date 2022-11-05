مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ألميريا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وألميريا ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وتشهد المباراة الظهور الأخير للمدافع جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه "لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده مؤتمر تشافي عن 25 سؤالا حول بيكيه.. وأقوى منتخبات كأس العالم

-----

ق 7 ماذا فعلت يا ليفاندوفسكي؟؟ البولندي يسدد ركلة الجزاء على الأرض لتصطدم بالقائم!

ق 6 ركلة جزاء لصالح برشلونة.. ليفاندوفسكي على التسديد

ق 5 الحكم سيذهب إلى شاشة تقنية الفيديو

ق 4 رأسية من فيران توريس تصطدم بيد المدافع.. الحكم يراجع القرار مع حكام الفيديو

بداية المباراة

تكريم ليفاندوفسكي لفوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر

بيكيه يرتدي شارة القيادة في مباراته الوداعية

جيرارد بيكيه برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته بيدري: كان من الممكن أن أوقع لريال مدريد تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر سيتي وميلان ليفاندوفسكي أفضل لاعب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإسباني مؤتمر تشافي عن 25 سؤالا حول بيكيه.. وأقوى منتخبات كأس العالم "لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته 7 دقيقة | الدوري الإسباني
بدون المحترفين في أوروبا.. معلول والجزيري في قائمة تونس لمعسكر كأس العالم وغياب المثلوثي 14 دقيقة | قطر 2022
المباراة قبل الأخيرة للبدري.. وفاق سطيف يفوز على هلال شلغوم برباعية 17 دقيقة | الوطن العربي
رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما 30 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق 38 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ألميريا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) سبيزيا.. جووووووووول أوووووووووووول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة