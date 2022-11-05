عودة هالاند تجلب فوزا قاتلا لمانشستر سيتي على فولام وينتزع الصدارة مؤقتا

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

احتفال هالاند بهدفه في مرمى فولام - مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي فوزا قاتلا على فولام بهدفين مقابل هدفا واحد في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من خوليان ألفاريز وإيرلنج هالاند بينما سجل أندرياس بيريرا لفولام.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 32 في المركز الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن أرسنال الذي سيلعب غدا مع تشيلسي.

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بينما توقف رصيد فولام عند النقطة الـ 19 في المركز الثامن.

وشهدت المباراة عودة إيرلنج هالاند بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

بدأ مانشستر سيتي بخط هجوم مكون من خوليان ألفاريز وبيرناردو سيلفا وجاك جريليش.

كاد ألفاريز أن يفتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة برأسية ولكنها مرت بجوار القائم.

وسدد كيفن دي بروين تسديدة صاروخية في الدقيقة الثامنة ولكن بيرند لينو تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 16 تقدم ألفاريز مستغلا تمريرة رائعة من جندوجان لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وأضاف جون ستونز الهدف الثاني لمانشستر سيتي ولكن الحكم ألغاه بسبب وجود حالة تسلل.

وبعد دقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء لفولام الذي تعرض للعرقلة من جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليقرر الحكم إشهار بطاقة حمراء للأخير بشكل مباشر.

وسجل أندرياس بيريرا ركلة الجزاء بنجاح مسجلا هدف التعادل للضيوف.

وفي الشوط الثاني نفذ هاري ويلسون هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 61 ولكنه أنهاها بتسديدة بعيدا عن المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 62 عودة إيرلنج هالاند لمانشستر سيتي بعد الغياب عن الثلاثة مباريات الماضية بسبب الإصابة.

وبعد دقائق من دخوله كاد هالاند أن يسجل الهدف الثاني لفريقه من عرضية سددها مبشارة في المرمى ولكن الكرة اتردت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 73 سجل هالاند الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من دي بروين ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجوده في حالة تسلل.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة كيفن دي بروين داخل منطقة الجزاء من قبل روبيسنسون.

وسجل العائد إيرلنج هالاند ركلة الجزاء بنجاح محرزا هدف الفوز بصعوبة في الدقيقة الـ 96.

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