مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) فولام.. جووول قاااتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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ق95. جووووول قاااتل لمانشستر سيتي عن طريق هالاند من ركلة جزااء.

ق93. ركلة جزاااء لمانشستر سيتي بعد عرقلة من روبينسون لكيفن دي بروين.

ق75. الحكم يلغي هدف هالاند بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق73. جوووووول الثاني لمانشستر سيتي برأسية من إيرلنج هالاند

ق69. عرضية يقابلها هالاند بتسديدة ولكن ترتد من القائم.

ق62. دخول إيرلتج هالاند وفيل فودين بدلا من ألفاريز وجريليش

ق61. هاري ويلسون ينطلق في هجمة مرتدة ولكنه يسدد بعيدا عن المرمى.

نهاية الشوط الأول

ق46. رأسية من أكانجي ولكن لينو يتألق في التصدي.

ق42. تسديدة من جريليش تمر بجوار المرمى.

ق27. جوووول التعادل لفولام عن طريق أندرياس بيريرا من ركلة جزاء نفذها على يمين إيدرسون.

ق25. ركلة جزاااء لفولام بعد عرقلة من كانسيلو لهاري ويلسون والحكم يشهر البطاقة الحمراء المباشرة لكانسيلو.

ق24. هدف ثاني لمانشستر سيتي عن طريق جون ستونز ولكن يتم إلغاؤه بسب التسلل.

ق16. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق يوليان ألفاريز بعد تمريرة من جندوجان ليسدد بوقة في الشباك.

ق8. تسديدة صاروخية من دي بروين ولكن لينو يتألق.

ق3: عرضية من دي بروين ورأسية من ألفاريز بجوار القائم.

بداية المباراة