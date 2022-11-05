مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد فولام
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 16:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وألفاريز يقود الهجوم ضد فولام توخيل ينفي سوء علاقته مع لاعبي تشيلسي: مررنا بالكثير سويا ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر سيتي وميلان