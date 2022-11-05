مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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