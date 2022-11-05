مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد فولام

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

دي بروين يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي أمام برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وفولام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر سيتي فولام الدوري الإنجليزي
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