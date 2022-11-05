مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة ماينز

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة ماينز بعد قليل في الدوري الألماني.

ويلعب فولفسبورج ضد ماينز بعد قليل في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج في التشكيل الذي أعلنه كوفاتش للمباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: كوين كاستيلز.

الدفاع: بوتي باكو - سيباستيان بورناو - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: باتريك فيمير - فيليكس نميتشا - ماكسيميليان أرنولد - يانيك جيرهاردت - جاكوب كامينيسكي.

الهجوم: لوكاس نميتشا.

وشارك مرموش مع فولفسبورج منذ بداية الموسم في 14 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بوخوم صاحب المركز الـ 17.