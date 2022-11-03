الأكثر دقة.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام زيورخ في الدوري الأوروبي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

عاد محمد النني وشارك أساسيا مع أرسنال أمام زيورخ في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وتصدر أرسنال المجموعة الأولى ليتأهل مباشرةً إلى دور الـ16 من المسابقة.

واحتل أرسنال المركز الأول برصيد 15 نقطة يأتي خلفه أيندهوفن برصيد 13 نقطة في انتظار الجولة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أروروبا.

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وشارك النني في 63 دقيقة قبل أن يخرج بديلا في الشوط الثاني وينزل توماس بارتي بدلا منه.

ماذا قدم النني مع أرسنال أمام زيورخ؟

دقائق اللعب: 63

اللمسات: 36

التمريرات الصحيحة: 29 من 30

دقة التمرير: 93%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2

التدخلات: 2

محمد النني أرسنال الدوري الأوروبي زيورخ
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