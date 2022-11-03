انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) زيورخ.. المدفعجية في الصدارة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

كيران تيرني - أرسنال - الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال وزيورخ في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال نظيره زيورخ على ملعب الإمارات في مباراة تحديد المتصدر إلى دور الـ16 من المسابقة.

ويتواجد محمد النني أساسيا في تشكيل أرسنال.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

ق 68 هدف يلغى بداعي التسلل من جانب زيورج عن طريق أدريان جيرويرو.

ق 63 تغييران لـ أرسنال: خروج النني وجابرييل جيسوس وتزول توماس بارتي وبوكايو ساكا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 9 جووول أول لـ أرسنال عن طريق كيران تيرني بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب بعد تمريرة خاطئة من مدافع زيورخ يستغلها الاسكتلندي ويرسلها على الطائر إلى الشباك.

بداية المباراة

أرسنال محمد النني زيورخ الدوري الأوروبي
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