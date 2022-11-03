مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (0) - (0) زيورخ.. بداية المباراة

تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي

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الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم

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انتهت في الدوري الأوروبي - أولمبياكوس (0) - (2) نانت