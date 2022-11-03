مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (0) - (0) زيورخ.. بداية المباراة
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال وزيورخ في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويستضيف أرسنال نظيره زيورخ على ملعب الإمارات في مباراة تحديد المتصدر إلى دور الـ16 من المسابقة.
ويتواجد محمد النني أساسيا في تشكيل أرسنال.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
-------------------------------------------------------------------
بداية المباراة
نرشح لكم
تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة "لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده تقرير: الاتفاق تم.. زيدان سيدرب فرنسا بعد كأس العالم مهما حدث في البطولة انتهت في الدوري الأوروبي - أولمبياكوس (0) - (2) نانت