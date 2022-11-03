أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يسقط بخماسية أمام صندوانز.. وتتعقد حظوظ التأهل

تعقدت حظوظ فريق وادي دجلة للسيدات للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر وادي دجلة بخماسية مقابل لا شيء أمام صن داونز في الجولة الثانية من دور مجموعات المسابقة.

وسجلت لينولا دويتي وميليندا كيجيتيتي وبمباني مباني (هدفين) وبيتوميلو رابيل خماسية وادي دجلة.

وينتظر وادي دجلة مباراة تي بي مازيميبي وبايلسا كوينز على أمل خسارة الأخيرة وانعاش حظوظه في ترتيب المجموعة من أجل التأهل.

ويتذيل وادي دجلة ترتيب المجموعة دون نقاط فيما يعتلي صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

المجموعة

ويقع وادي دجلة في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للسيدات بجوار أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبايلسا كوينز النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وتختتم سيدات وادي دجلة دور المجموعات بمواجهة بايلسا كوينز النيجيري في التاسعة من مساء الأحد 6 نوفمبر.

وتقام منافسات النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا في المغرب حتى يوم 13 من شهر نوفمبر.

وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نصف نهائي البطولة.

وكان فريق سيدات وادي دجلة قد خاض منافسات النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات وقتها بفارق الأهداف.