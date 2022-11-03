مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. بداية الشوط الثاني
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في فرصة التأهل الأخيرة.
ويتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في المباراة.
ويحتاج طرابزون
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ق 15 تريزيجيه يصنع فرصة خطيرة وتصل عند أوموت بوزوك لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.
ق 13 فرصة خطيرة لـ طرابزون عن طريق تريزيجيه بعد كرة استلمها في العمق وسددها لكن القائم يتصدى.
ق 7 جول أول لـ طرابزون عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس بعد تمريرة من تريزيجيه.
بداية المباراة
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