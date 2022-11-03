مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في فرصة التأهل الأخيرة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في المباراة.

ويحتاج طرابزون

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ق 15 تريزيجيه يصنع فرصة خطيرة وتصل عند أوموت بوزوك لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.

ق 13 فرصة خطيرة لـ طرابزون عن طريق تريزيجيه بعد كرة استلمها في العمق وسددها لكن القائم يتصدى.

ق 7 جول أول لـ طرابزون عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس بعد تمريرة من تريزيجيه.

بداية المباراة

طرابزون الدوري الأوروبي محمود حسن تريزيجيه
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