انتهت الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. رفاق تريزيجيه إلى دوري المؤتمر
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في فرصة التأهل الأخيرة.
ويتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في المباراة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
نهاية المباراة.
ق 86 تريزيجيه يخرج بديلا.
ق 69 فرصة لـ فرينكفاروزي عن طريق خافيير ميرسييه الذي سدد من منتصف الملعب لكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43 فرصة لـ طرابزون عن طريق باكاسيتاس الذي حاول تسديدة كرة إلى الشباك داخل منطقة الجزاء لكن جاءت ضعيفة ويتصدى لها حارس فرينكفاروزي.
ق 15 تريزيجيه يصنع فرصة خطيرة وتصل عند أوموت بوزوك لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.
ق 13 فرصة خطيرة لـ طرابزون عن طريق تريزيجيه بعد كرة استلمها في العمق وسددها لكن القائم يتصدى.
ق 7 جول أول لـ طرابزون عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس بعد تمريرة من تريزيجيه.
بداية المباراة