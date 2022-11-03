انتهت الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. رفاق تريزيجيه إلى دوري المؤتمر

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في فرصة التأهل الأخيرة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في المباراة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

نهاية المباراة.

ق 86 تريزيجيه يخرج بديلا.

ق 69 فرصة لـ فرينكفاروزي عن طريق خافيير ميرسييه الذي سدد من منتصف الملعب لكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 فرصة لـ طرابزون عن طريق باكاسيتاس الذي حاول تسديدة كرة إلى الشباك داخل منطقة الجزاء لكن جاءت ضعيفة ويتصدى لها حارس فرينكفاروزي.

ق 15 تريزيجيه يصنع فرصة خطيرة وتصل عند أوموت بوزوك لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.

ق 13 فرصة خطيرة لـ طرابزون عن طريق تريزيجيه بعد كرة استلمها في العمق وسددها لكن القائم يتصدى.

ق 7 جول أول لـ طرابزون عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس بعد تمريرة من تريزيجيه.

بداية المباراة

طرابزون الدوري الأوروبي محمود حسن تريزيجيه
نرشح لكم
تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (0) - (0) زيورخ.. بداية المباراة تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة "لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده تقرير: الاتفاق تم.. زيدان سيدرب فرنسا بعد كأس العالم مهما حدث في البطولة
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوجه بالتدخل الطبي السريع لناشىء غزل المحلة بعد إصابته فى حادث 5 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس 12 دقيقة | المحترفون
في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (0) - (0) زيورخ.. بداية المباراة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيفيز يرحل عن تدريب روزاريو سنترال ساعة | أمريكا
تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي