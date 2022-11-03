انتهت الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. رفاق تريزيجيه إلى دوري المؤتمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وفرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في فرصة التأهل الأخيرة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في المباراة.

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نهاية المباراة.

ق 86 تريزيجيه يخرج بديلا.

ق 69 فرصة لـ فرينكفاروزي عن طريق خافيير ميرسييه الذي سدد من منتصف الملعب لكن كرته تمر بجانب القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 فرصة لـ طرابزون عن طريق باكاسيتاس الذي حاول تسديدة كرة إلى الشباك داخل منطقة الجزاء لكن جاءت ضعيفة ويتصدى لها حارس فرينكفاروزي.

ق 15 تريزيجيه يصنع فرصة خطيرة وتصل عند أوموت بوزوك لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.

ق 13 فرصة خطيرة لـ طرابزون عن طريق تريزيجيه بعد كرة استلمها في العمق وسددها لكن القائم يتصدى.

ق 7 جول أول لـ طرابزون عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس بعد تمريرة من تريزيجيه.

بداية المباراة