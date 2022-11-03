مباشر الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد (0) - (1) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وجارانشو - ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أنويتا في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق43: دي خيا يتألق ويحرم سوسيداد من هدفين محققين بتصديين متتاليين.

ق42: رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بعدما سدد كرة ساقطة مرت أعلى المرمى.

ق17: جوووووووووووول جارانشو يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية قوية بعد بينية من رونالدو.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي
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