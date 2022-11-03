مباشر الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

أنتوتي - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أنويتا في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي
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