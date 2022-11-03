انتهى الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار غير كاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أنويتا في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق65: ضغط هجومي قوي من أصحاب الأرض.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق43: دي خيا يتألق ويحرم سوسيداد من هدفين محققين بتصديين متتاليين.

ق42: رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بعدما سدد كرة ساقطة مرت أعلى المرمى.

ق17: جوووووووووووول جارانشو يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية قوية بعد بينية من رونالدو.

انطلاق المباراة.