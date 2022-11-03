الكونفدرالية - تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز ونيجيليك في إياب دور الـ16

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز ونيجيليك

تحدد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز ونيجيليك النيجري في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز بهدف مقابل لا شيء أمام نيجيليك في مباراة الذهاب التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.

تلقى نادي بيراميدز اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق.

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وتقام المباراة الأربعاء المقبل 9 نوفمبر في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا حكم الرابع.

ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، فيما دكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.

وتعرض بيراميدز للخسارة الأولى خلال النسخة الجارية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقت شباك بيراميدز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وكان بيراميدز وصل لهذا الدور عقب الفوز على هلال الساحل السوداني ذهابا وإيابا بدور الـ32 الأول.

بيراميدز كونفدرالية
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