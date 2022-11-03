مؤتمر فيتوريا - عن غياب كريم فؤاد وانضمام باهر وعمر جابر.. والهدف من فترتي معسكر المنتخب

أوضح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب عدم ضم كريم فؤاد ظهير الأهلي، وانضمام كل من باهر المحمدي وعمر جابر ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لقائمة المعسكر الأول للفراعنة.

وكذلك تحدث عن أفكاره في التوقف الدولي المقبل، وموعد وصول محمد صلاح قبل مباراة بلجيكا.

وضمت القائمة 24 لاعبا في غياب لاعبي بيراميدز وفيوتشر. (طالع التفاصيل)

وينطلق معسكر المنتخب في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

معسكر منتخب مصر

"معسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر سيكون مشابها لمعسكر سبتمبر الماضي".

"الفترة الأولى من 7-11 ثم سنحصل على يوم راحة، ويبدأ المعسكر الثاني بين يومي 13-18 نوفمبر وسنخوض مواجهة بلجيكا يوم 18 في الكويت وسنصل الكويت يوم 13".

"لدينا أهداف من الفترتين، الفترة الأولى لمدة 5 أيام من التدريبات فقط لمعرفة قدرات اللاعبين للعمل على مستوى المنتخب، وحاولت تقليل المعدل العمري للاعبين المنضمين من أجل المستقبل".

"في الفترة الأولى سنفتح صفحة جديدة لإضافة لاعبين جدد، ورؤية اللاعب على أرض الواقع وليس مشاهدة المباريات من بعيد".

"الفترة الثانية ستشهد ضم اللاعبين المحترفين وأيضا لاعبي الفرق التي لديها ارتباطات إفريقية (بيراميدز وفيوتشر)".

"سيتم إعلان القائمة الثانية بعد نهاية فترة المعسكر الأول، في حال حدوث إصابات أو غيابات، وسينضم المحترفون لنا في المعسكر الثاني بالكويت".

"نعلم أنه في المعسكر الثاني أننا سنحوض مباراة صعبة سنلعب المصنف الثاني على العالم وهو منتخب بلجيكا، والهدف من خوض تلك المباراة مواجهة تحدي صعب وقوي أمامنا، وكذلك تجربة اختلاف المستويات في المنافسة".

"واضح جدا أن المباراة ستكون مخاطرة كبيرة لكن لابد من خوضها ونتقدم في هذا المستوى".

"في البرنامج الموضوع، لا تسمح الظروف بخوض مباراتين، ومع اختلاف الظروف كنت أتمنى أن نخوض المباراة لكن لم تسنح لنا الفرصة".

"أشاهد الكثير من المباريات في أرض الملعب للدوري المصري، واحتاج لمعرفة شخصية بعض اللاعبين معي في المنتخب وطريقة العمل معهم، لمعرفة رد فعلهم وكيفية تصرفهم والهدف من المعسكر هو هذه النقطة أن اتعرف على اللاعبين بشكل شخصي".

"المهم أن لدينا 5 أيام مع اللاعبين المحليين ليكون بينهم الشباب ليحصلوا على فرصة جيدة، وليقدموا أفضل شيء للاستمرار في المعسكر الثاني أو التواجد في المستقبل، لأنه من الصعب استدعاء لاعبين جدد قبل المباريات الرسمية".

قائمة المنتخب

"أحاول من خلال القائمة أن أوجه رسالة للجميع، ضمننا محمود علاء لخبرته وسنه، وأيضا عبد الله جمعة لاعب صغير السن، ويمكن الاستفادة منه وانضمامه يعني أننا نسمح للجميع باللعب في المنتخب".

"نحاول إرسال رسالة ونريد رؤية مشاركاتهم مع المنتخب بشكل مختلف لأنهم شاركوا من قبل مع مدربين آخرين".

كريم فؤاد وزيكو

"أنا معجب بكريم فؤاد، تواجد في المعسكر الأول في أصعب لحظة له حيث كان لا يشارك مع الأهلي، أعرف أسلوب لعبه، وحاليا أريد رؤية لاعب آخر يكون لديه نفس القدرات في نفس مركزه ويحصل على فرصة تمثيل المنتخب".

"مع تكدس المباريات في الدوري وضيق الوقت بينها وقلة عددها، يجعلنا لا نحكم على اللاعبين، كريم فؤاد بدأ أساسي في مباراة واحدة وعبد الله جمعة في مباراتين".

"بالنسبة مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب حرس الحدود وجدت فيه شيء جيد، وتعتبر رسالة للأندية الصاعدة للدوري، لأن هذا يعني أن هناك إمكانية لضم اللاعبين الصاعدين للمسابقة، ورأيت فيه ما أعجبني وأفضله في اللاعب الذي أريد ضمه".

محمد صلاح

"مبدئيا سيلعب مع ليفربول يوم 12 نوفمبر الجاري وسنرى إمكانية سفره لأنه سيكون بعيدا عن لندن، ومنها سنضع التوقعات بأنه سيتواجد مع المنتخب يوم13-14 ونأمل أن يكون بحالة جيدة قبل لقاء بلجيكا".

حراس المرمى

"سعيد بمستوى الحراس وهناك أكثر من حارس لديه كفاءة عالية والآن نريد ضم 2 لديهم خبرة وحارس شاب وليس من المفيد أن نضم 3 حراس تخطى سنهم الـ 30 عاما".

"قراري قائم على حارس بطل الدوري (محمد عواد) والحارس السابق (محمد الشناوي) ومعهم حارس جديد (محمود جاد)".

"لكن لأكون صريحا هناك حراس في الدوري أنا معجب بمستواهم".

عمر جابر وباهر المحمدي

"عمر جابر من قادة المنتخب ويلعب منذ فترة طويلة، وأداءه في المعسكر الماضي معنا والتزامه كان عاليا وأعجبني".

"على مستوى المدافعين واضح أن لدينا بعض المشاكل وهو اللاعب الوحيد الذي يعرف أفكار المعسكر الماضي وهو على علم بعملنا ويستحق تلك الفرصة".

"لاعبو بيراميدز سيحوضون مباراة يوم 9 في الكونفدرالية، وسنضم لاعبين منهم في المعسكر الثاني".