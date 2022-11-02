استراحة أبطال أوروبا – يوفنتوس ((1) - (1) باريس .. تعادل إيجابي

يستضيف يوفنتوس منافسه باريس سان جيرمان ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويقدم تغية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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يوفنتوس × باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول

ق39 ليوناردو بونوتشي يسجل هدف التعادل ليوفنتوس بعد متابعة رائعة لعرضية خوان كودرادو

ق30 فابيو ميرتي يهدر فرصة مؤكدة ويسدد بقوة لكن التسديدة مرت بجوار مرمى سان جيرمان بقليل.

ف22 تسديدة قوية من خوان كوادرادو تمر بجوار مرمى باريس سان جيرمان

ق20 تغيير اضطراري لباريس سان جيرمان بخروج فابيان رويز المصاب ودخول ريناتو سانشيز

ق16 تسديدة خطيرة من مانويل لوكاتيلي تمر بجوار مرمى سان جيرمان بقليل

ق12 كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي رائع

انطلاق المباراة

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في المقابل يلعب بنفيكا صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة ضد مكابي حيفا صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

بنفيكا × مكابي حيفا

نهاية الشوط الأول

ق42 دفاع فريق مكابي ينقذ فرصة هدف مؤكد

ق24 تيارون شيري يسجل هدف التعادل لمكابي حيفا من ركلة جزاء

ق20 جونكالو راموس يسجل الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 20 بضرربة رأسية رائعة بعد عرضية نيكولاس أوتاميندي

انطلاق المباراة