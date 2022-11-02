استراحة أبطال أوروبا - ميلان (1) (0) سالزبورج.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

احتفال فريق ميلان بالهدف أمام سامبدوريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وسالزبورج النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد سبع نقاط ثم سالزبورج بست نقاط.

وأخيرا دينامو زغرب بأربع نقاط.

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فيما يتصدر تشيلسي المجموعة بـ10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45: تاتاروشانو يتألق من جديد

ق 41: لياو يتوغل من الجهة اليسرى وينفرد لكن تسديدته تجد جسد المدافع يبعدها عن مرماه

ق 38: محاولات وتمريرات سريعة من سالزبورج لكن تاتاروشانو يتألق

ق 25: جيرو يسجل هدفا لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 14: جووووووول أوووووووول... أوليفييه جيرو برأسية يسجل هدف تقدم ميلان.

ق 4: تسديدة من ثيو هيرنانديز ترتطم بالقائم.

بداية اللقاء

ميلان دوري أبطال أوروبا سالزبورج
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