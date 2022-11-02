مباشر دوري الأبطال – ريال مدريد (5) - (0) سيلتيك.. فالفيردي جوووول
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وسيلتيك التي تقام في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
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ق71: جوووووووووول خااااامس لريال مدريد عن طريق فالفيردي.
ق61: جووووووووول راااابع لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.
ق51: جوووووول أسينسيو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق35: كورتوا يتصدى لركلة جزاء من جوسيب يورانوفيتش.
ق33: ركلة جزاء لسيلتيك بداعي عرقلة ميندي للاعب الفريق الاسكتلندي.
ق21: جوووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء.
ق19: ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بداعي لمسة يد أخرى.
ق6: جوووووووووول مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء.
ق5: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع سيلتيك بعد تسديدة من فالفيردي.
انطلاق المباراة.