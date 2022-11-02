مباشر دوري الأبطال – ريال مدريد (5) - (0) سيلتيك.. فالفيردي جوووول

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد وسيلتيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وسيلتيك التي تقام في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق71: جوووووووووول خااااامس لريال مدريد عن طريق فالفيردي.

ق61: جووووووووول راااابع لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق51: جوووووول أسينسيو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: كورتوا يتصدى لركلة جزاء من جوسيب يورانوفيتش.

ق33: ركلة جزاء لسيلتيك بداعي عرقلة ميندي للاعب الفريق الاسكتلندي.

ق21: جوووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء.

ق19: ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بداعي لمسة يد أخرى.

ق6: جوووووووووول مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء.

ق5: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع سيلتيك بعد تسديدة من فالفيردي.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد سيلتيك دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - عودة كوليبالي أمام دينامو زغرب.. وزكريا أساسي تشكيل ميلان – جيرو يقود الهجوم أمام خماسي وسط ضد سالزبورج التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء أمام إشبيلية.. واستمرار غياب هالاند تشكيل ريال مدريد – رودريجو مهاجم.. وفالفيردي يجاور مودريتش وكروس أمام سيلتيك مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال
أخر الأخبار
رقم متكرر منذ 10 سنوات.. الزمالك لم يحقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل تشيلسي - عودة كوليبالي أمام دينامو زغرب.. وزكريا أساسي 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يتبقى فيوتشر فقط.. الزمالك يتلقى الهدف الأول في الدوري 7 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان – جيرو يقود الهجوم أمام خماسي وسط ضد سالزبورج 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنبي عقدة فيريرا.. كالوشا يخطف تعادلا أمام الزمالك 14 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء أمام إشبيلية.. واستمرار غياب هالاند 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرابع.. الإصابات تضرب دفاع الزمالك الموسم الحالي 31 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ طلائع الجيش برحيله عن تدريب الفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس