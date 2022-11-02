مباشر دوري الأبطال – ريال مدريد (1) - (0) سيلتيك.. مودريتش جووووول

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جيرونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وسيلتيك التي تقام في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق6: جوووووووووول مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء.

ق5: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع سيلتيك بعد تسديدة من فالفيردي.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد سيلتيك دوري أبطال أوروبا
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