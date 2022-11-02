مباشر دوري الأبطال – ريال مدريد (1) - (0) سيلتيك.. مودريتش جووووول
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وسيلتيك التي تقام في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق6: جوووووووووول مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء.
ق5: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع سيلتيك بعد تسديدة من فالفيردي.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – رودريجو مهاجم.. وفالفيردي يجاور مودريتش وكروس أمام سيلتيك مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية تشافي: هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي ولم نستغل فرص الأبطال