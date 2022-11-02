انتهت دوري الأبطال – ريال مدريد (5) - (1) سيلتيك.. انتصار كبير للملوك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وسيلتيك التي تقام في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف.

ق84: جوووووووول أووووول لسيلتيك من ركلة حرة مباشرة سجلها جوتا.

ق71: جوووووووووول خااااامس لريال مدريد عن طريق فالفيردي.

ق61: جووووووووول راااابع لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق51: جوووووول أسينسيو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: كورتوا يتصدى لركلة جزاء من جوسيب يورانوفيتش.

ق33: ركلة جزاء لسيلتيك بداعي عرقلة ميندي للاعب الفريق الاسكتلندي.

ق21: جوووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء.

ق19: ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بداعي لمسة يد أخرى.

ق6: جوووووووووول مودريتش يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء.

ق5: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على مدافع سيلتيك بعد تسديدة من فالفيردي.

انطلاق المباراة.