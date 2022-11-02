مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) الزمالك.. ركلة جزاااء
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي تقام على استاد المقاولون العرب.
ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد تلقي خسارتين وتعادل.
بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من أول جولتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق 42: ركلة جزاء للزمالك عقب عرقلة مصطفى شلبي
ق 24: رأسية من مصطفى شلبي تمر بجوار القائم لمرمى إنبي
ق 23: محاولات بيضاء غير مكتملة
ق 11: تسديدة قوية من عمر جابر تمر أعلى من العارضة.
ق 8: عرضية متقنة من عمر جابر ومتابعة من أحمد سيد زيزو لكن كرته تجاور المرمى
ق 5: إصابة حمزة المثلوثي ودخول الطاقم الطبي لعلاجه
بداية اللقاء
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