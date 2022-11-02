تشكيل ريال مدريد – رودريجو مهاجم.. وفالفيردي يجاور مودريتش وكروس أمام سيلتيك
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:56
كتب : FilGoal
يتواجد رودريجو في هجوم ريال مدريد لتعويض تواجد كريم بنزيمة على مقاعد البدلاء في مواجهة سيلتيك.
ويستضيف ريال مدريد منافسه سيلتيك اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- إيدير ميليتاو- داني كارفاخال
في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- فيدريكو فالفيردي
في الهجو: فينيسيوس جونيور- رودريجو- ماركو أسينسيو
وضمن ريال مدريد تأهله لدور الـ16 إذ يتصدر المجموعة بـ10 نقاط يليه لايبزيج بتسع نقاط ثم شاختار دونيتسك بست نقاط.
وأخيرا يأتي سيلتيك رابعا بنقطتين.
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