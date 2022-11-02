مباشر الكونفدرالية - بريميرو دي أجوستو ضد فيوتشر

يحل فيوتشر ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي ضمن منافسات دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام لقاء الذهاب في أنجولا بينما الإياب في مصر.

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انطلاق المباراة بعد قليل