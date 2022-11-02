مباشر الكونفدرالية - بريميرو دي أجوستو ضد فيوتشر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد المقاولون

يحل فيوتشر ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي ضمن منافسات دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام لقاء الذهاب في أنجولا بينما الإياب في مصر.

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انطلاق المباراة بعد قليل

الكونفدرالية فيوتشر
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