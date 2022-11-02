انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(4) الأهلي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف حمدي فتحي في الداخلية

يستضيف الداخلية فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري على استاد السويس.

وحقق الأهلي الفوز في أول مباراتين في الدوري وجمع 6 نقاط بينما الداخلية حصد نقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق80 نزول شادي حسين وأحمد نبيل كوكا بدلا من كريم فؤاد ومحمد فخري

ق79 رضا السيد يحرم أفشة من هدف محقق

ق74 تقنية الفيديو تلغي هدف كريم فؤاد

ق72 جووووووول كريم فؤاد هاتريك

ق70 مشاركة بيرسي تاو بدلا من محمد شريف

ق63 حسام حسن يهدر هدفا محققا بعد عرضية رائعة من أفشة

ق60 نزول محمد هاني وحسام حسن بدلا من محمود متولي وبرونو سافيو

ق53 جووووووووول كريم فؤاد لا يتوقف

ق47 جووووول كريم فؤاد

ق46 تألق رضا السيد لتسديدة محمد فخري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 تمريرة من كريم فؤاد لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة في يد حارس الداخلية

ق32 تدخل قوي على محمود متولي

ق29 القائم الأيسر يتصدى لتسديدة كريم فؤاد الرائعة

ق27 إصابة محمد الشناوي

ق26 عرضية من محمد أشرف يحولها كريم فؤاد برأسية ثم تتحول لركنية

ق13 جووووول فانوم ألفريد يقلص الفارق

ق6 جوووول جديد في المباراة من حمدي فتحي

ق2 جوووول محمد شريف من عرضية

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي الداخلية
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