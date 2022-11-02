مدرب مارسيليا يكشف تفاصيل السقوط القاتل أمام توتنام

كشف إيجور تيودور المدير الفني لـ أوليمبيك مارسيليا تفاصيل الدقائق المثيرة الأخيرة التي حرمت الفريق من التأهل أمام توتنام.

واستقبل مارسيليا هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع أمام توتنام في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ليفقد حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 أو الوصول إلى الدوري الأوروبي.

وقال تيودور لـ كانال بلس عقب المباراة: "في تلك اللحظات الأخيرة طالبت اللاعبين بالبقاء في أماكنهم، لكن لم يسمعوني بسبب الجمهور".

وأضاف "أردتهم أن لا يتقدموا كثيرا الخطة كانت أن يظلوا في منتصف الملعب، لكن كان هناك الكثير من الضوضاء".

وحُسم مصير المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتحدد مصير 4 فرق هم، توتنام وإينتراخت فرانكفورت ومارسيليا وسبورتنج لشبونة.

وتأهل توتنام في الصدارة بفوز قاتل على حساب مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 2-1.

وعلى ملعب الأسود خطف فرانكفورت بطاقة تأهله على حساب لشبونة بنتيجة 2-1.

الديوك اللندنية في الصدارة برصيد 11 نقطة يليها بطل الموسم الماضي من الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط.

ورغم الخسارة حجز سبورتنج لشبونة مقعده في الدوري الأوروبي، بينما تذيل مارسيليا الترتيب، في مجموعة ظلت مشتعلة حتى الثواني الأخيرة.