مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0) (0) توتنام.. ولشبونة (0) (0) فرانكفورت.. خروج سون للإصابة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الرابعة والجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ولم تحسم أوراق المجموعة بعد، بين توتنام الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي.

وجاء ترتيب المجموعة قبل بداية اللقاء:

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  1. توتنام.. 8 نقاط
  2. لشبونة.. 7 نقاط
  3. فرانكفورت.. 7 نقاط
  4. مارسيليا.. 6 نقاط

مارسيليا × توتنام

ق 26: إصابة سون وخروجه ومشاركة يفيس بيسوما

ق 20: الفرنسي لوريس يتألق في التصدي لتسديدة من أليكسيس سانشيز.

ق 9: تغيير مبكر بخروج ليون بايلي بسبب الإصابة وجيجوت يعوضه في تشكيل مارسيليا.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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سبورتنج لشبونة × فرانكفورت

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

دوري أبطال أوروبا لشبونة فرانكفورت مارسيليا توتنام
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