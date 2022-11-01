انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) نابولي.. فوز الريدز

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

ليفربول - نابولي - محمد صلاح - فيرمينو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد

ق 97: جوووووووووول الثاني لليفربول عن طريق نونيز

ق 85: جووووووووول صلاح في الوقت القاتل

ق 57: إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد العودة للفيديو

ق 53: جووووول أوستيجارد والأول بضربة رأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: انفراد ضائع من صلاح

ق 40: سقوط ميلنر والدماء تسيل من رأسه

ق 28: انطلاقة من صلاح وتمريرة إلى تياجو الذي يسدد والحارس يتصدى

انطلاق المباراة

نابولي ليفربول دوري أبطال أوروبا
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