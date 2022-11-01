مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(0) نابولي.. تياجو يهدر الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ق 28: انطلاقة من صلاح وتمريرة إلى تياجو الذي يسدد والحارس يتصدى

انطلاق المباراة