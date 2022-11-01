مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0) - (0) إنتر.. برشلونة (1) -(0) فيكتوريا بلزن.. هدف لا يضيع

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

برشلونة

يستضيف بايرن ميونيخ منافسه إنتر ميلان ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وضمن إنتر ميلان وبايرن ميونيخ مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن الجولة السادسة من أبطال أوروبا.

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بايرن ميونيخ × إنتر ميلان

ق27 لاوتارو مارتينيز يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية خطيرة من خواكين كوريا

ق12 تسديدة جديدة من جوشوا كيميتش تصدى لها أونانا.

ق8 تسددية قوية من باريلا لاعب وسط إنتر ميلان تتحول إلى ركلة ركنية

ق5 تسددية خطيرة من جوشوا كيميتش من ضربة ثابتة يتصدى لها أونانا حارس إنتر

انطلاق المباراة

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فيكتوريا بلزن × برشلونة

ق13 سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فيكتوريا بلزن

ق6 ماركوس الونسو يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة أنسو فاتي

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ إنتر ميلان دوري ابطال أوروبا برشلونة فيكتوريا بلزن
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