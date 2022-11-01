مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (3) (1) سيراميكا كليوباترا.. جووول تقليص الفارق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

محمد هلال - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كلوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلعب البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 برصيد نقطتين، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 64: جوووول تقليص الفارق.. رجب نبيل برأسية يسجل هدفا لسيراميكا

ق 62: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 59: جوووول الرااابع.. كريم بامبو يسجل الهدف الرابع بعد متابعة لتسديدة مرتدة من يد الحارس.

ق 56: جوووول الثاااالث.. رزاق سيسيه يسجل الهدف الثالث بعد عرضية من أحمد توفيق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: الـ VAR يلغي ركلة جزاء

ق 41: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد تدخل أبو جبل على إيبوكا

ق 40: محمد بسام يتألق ويبعد الكرة لركنية.

ق 33: عرضية من محمد ناصف ورأسية من ميدو جابر تمر بجوار القائم.

ق 27: جوووول الثااايني.. بينية متقنة من رزاق سيسيه إلى كريم بامبو الذي سدد بسهولة في الشباك.

ق 2: جوووول أوووول للبنك الأهلي أحمد هاني يودع الكرة بالخطأ في مرماه بعد عرضية محمد هلال.

بداية اللقاء

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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