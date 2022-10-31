انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. تعادل جديد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو - عبد الله بكري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة الثالثة للدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: عزمي غوما يهدر فرصة خطيرة

ق31: تغيير اضطراري لفاركو بدخول رزقي حمرون في مكان محمد شيكا

انطلاق المباراة

المقاولون العرب فاركو الدوري المصري
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