انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. تعادل جديد
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد فاركو في الجولة الثالثة للدوري.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: عزمي غوما يهدر فرصة خطيرة
ق31: تغيير اضطراري لفاركو بدخول رزقي حمرون في مكان محمد شيكا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا خبر في الجول - سامسون وعبد الشافي خارج مباراة الزمالك وإنبي مصيلحي لـ في الجول: سياستنا أثبتت نجاجها.. وهدف الاتحاد المنافسة على مركز متقدم كريم الديب: طلبت التغيير عندما اشتد الألم.. وهدفنا مواصلة الدوري بهذا الشكل رامي صبري رجل مباراة فاركو والمقاولون