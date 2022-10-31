انتهت الدوري المصري - الاتحاد (3) - (1) طلائع الجيش.. ريمونتادا رغيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 90 الهدف الثالث عن طريق مروان عطية بعد بينية متقنة من أجوستينيو مابولولو لتصل الكرة إلى مروان عطية الذي يراوغ الحارس ويسكن الكرة الشباك.

ق 77 الهدف الثاني للاتحاد السكندري بعد خطأ دفاعي من خالد سطوحي الذي أخطأ في التمرير لتصل الكرة عند خالد صبحي على حدود الجزاء ليسددها فيما ذلك في الشباك.

ق 68 هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري عن طريق البديل أجوستينيو مابولولو بعد استلامة من أوستين أموتو داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها حسن مجدي من أمام المرمى ولكن تابعها مابولولو بتسديدة مباشرة على الطائر سكنت الشباك.

ق 47 تسديدة صاروخية من هشام صلاح لكن القائم يتصدى وترتد لتصل عند خالد الغندور لكن تسديدته تعتلي العارضة.

ق 46 انفراد من خالد الغندور الذي سدد على حدود المرمى لكن عمر رضوان يتصدى.

نهاية الشوط الأول

ق 45 كريم طارق ينطلق بالكرة ويحاول مراوغة لكن تطول ويتصدى لها حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ق 44 زوران مانولوفيدتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري يتلقى انذارا من حكم المباراة.

ق 30 رد قوي من الاتحاد السكندري عن طريق خالد الغندور الذي سدد كرة قوية لكن خالد رضوان حارس طلائع الجيش يتصدى.

ق 25 الهدف الأول لـ طلائع الجيش عن طريق كريم طارق الذي راوغ دفاع الاتحاد السكندري ثم تصل لزميله خالد صبحي لكن تسديدته ترتد وتصل من جديد لكريم طارق الذي يسددها مباشرة في الشباك.

ق 22 تبديل اضطراري أول: دخول خالد الغندور بدلا من كريم الديب.

ق 18 فرصة الاتحاد السكندري ترتد بانفراد تام عن طريق خالد قمر الذي راوغ حارس المرمى لكن الكرة تطول منه ويرسل عرضية ينقذها خالد صبحي.

ق 17 عرضية من هشام صلاح قابلها كريم الديب برأسية ارتطدمت بأوستين أموتو.

يغيم التعادل السلبي على أجواء المباراة بعد مرور 16 دقيقة من الشوط الأول.

بداية المباراة