عبد المنعم يجري جراحة الأنف.. ومدة الغياب المتوقعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

أجرى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي جراحة ناجحة في الأنف بعد تعرضه لكسر تسبب في إعوجاج بعظمة الأنف.

وتعرض عبد المنعم إلى الكسر خلال مواجهة الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وتأجلت جراحة عبد المنعم في الأنف لما بعد مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في الإمارات.

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وعلم FilGoal.com أنه من المتوقع أن يغيب عبد المنعم عن المباريات لما يقرب من شهر.

ورغم فترة الغياب المتوقعة لعبد المنعم إلا أن مدافع الأهلي سيغيب عن مواجهة الداخلية فقط في الدوري مع الفريق.

ويلعب الأهلي مساء بعد غد الأربعاء أمام الداخلية على استاد السويس الجديد.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب الجولة الثالثة على أن يعود بمواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل.

وكان عبد المنعم قد تعرض لكسر سابق في الأنف خلال مواجهة مصر أمام السنغال في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك عبد المنعم في مباراة السوبر أمام الزمالك والتي انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

ويستعد الأهلي الآن لملاقاة الداخلية بعدما فاز في أول جولتين على الإسماعيلي بهدف دون رد وبالنتيجة ذاتها على أسوان.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في ملعب السويس الجديد.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي محمد عبد المنعم
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