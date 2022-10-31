موعد مباريات الإثنين 31 أكتوبر 2022.. مباراتان في الدوري المصري

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 10:13

كتب : FilGoal

أوستن أموتو - مهاجم الاتحاد السكندري

تستأنف اليوم الإثنين الموافق 31 من شهر أكتوبر 2022 مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري المصري

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يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويقام اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويذاع في الخامسة مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل فاركو ضيفا على المقاولون العرب في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

الدرجة الثانية

تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وتنطلق جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.

وتأتي المباريات كالتالي:

بروكسي × هلال مطروح

المجد السكندري × دكرنس

نبروه × طنطا

جمهورية شبين × كفر الشيخ

المصري بالسلوم × سبورتنج

بلدية المحلة × الأولمبي

المنصورة × بايونيرز

الحمام × أبو قير للأسمدة

الدوري المصري الدرجة الثانية موعد مباريات اليوم روما
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