مباشر الدوري الإيطالي - تورينو (2) - (0) ميلان.. جنووووووون

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

بيير كالولو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تورينو ضد ميلان في الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان كل من مايك مينيان ودافيد كالابريا وأليساندرو فلورنزي وزلاتان إبراهيموفيتش وأليكسيس سايليمايكرس.

ويبدأ الروسونيري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: بيير كالولو - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - توماسو بوبيجا - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو

خط الهجوم: ديفوك أوريجي

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويمكنه اعتلاء المركز الثاني إذا فاز، إذ يبعد عنه أتالانتا بنقطة وحيدة.

فيما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، وبمقدوره التقدم إلى المركز التاسع إذا فاز.

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ق 19 بييترو بيليجري يسدد ولكن الحارس تاتاروسانو يتصدى

ق 3 رافاييل لياو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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