هل تشاهد يا لويس إنريكي؟ دي خيا ينقذ فوز مانشستر يونايتد على وست هام

بتألق لافت من حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد في ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

ويتزامن ذلك مع تقارير صحفية إسبانية تناولت خروج دي خيا من القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2022، وراء 5 حراس آخرين.

هؤلاء الحراس هم أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) - دافيد سوريا (خيتافي) - روبرت سانشيز (برايتون) - دافيد رايا (برينتفورد).

وتلقى برونو فيرنانديز إنذارا سيكلفه الغياب عن المباراة التالية أمام أستون فيلا في الأسبوع الخامس عشر.

وشهد تشكيل الشياطين الحمر تواجد كريستيانو رونالدو بصفة أساسية بعد استبعاده في المباراة السابقة أمام تشيلسي، إثر واقعة تركه لأرض الملعب أمام توتنام هوتسبر.

الرصاصة الوحيدة

البداية أتت من الجزائري سعيد بنرحمة في الدقيقة الثالثة بتسديدة أبعدها الدفاع، تلاه ماركوس راشفورد بكرة جاورت القائم في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 15 سدد كريستيانو رونالدو أمسك بها الحارس لوكاس فابيانسكي. فيما حاول جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 18 بكرة اصطدمت بالدفاع.

وأتى الهدف برأسية ماركوس راشفورد في الدقيقة 38، بعد عرضية من كريستيان إريكسن من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط بتقدم الشياطين الحمر.

تحركات متبادلة

أجرى ديفيد مويس مدرب وست هام تبديله الأول في الدقيقة 57 بنزول ميكايل أنطونيو بدلا من جيانلوكا سكاماكا.

ورد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الدقيقة 61 بنزول سكوت مكتوميناي بدلا من أنتوني إيلانجا.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل برأسية في الدقيقة 63، ولكن مرت بجوار القائم.

على الجانب الآخر حل بابلو فورنالس بدلا من فلين داونز في الدقيقة 77، فيما أتى فريد بدلا من إريكسن في صفوف يونايتد بالدقيقة 79.

الدرع الإسباني

أرسل كرت زوما رأسية خطيرة على مرمى يونايتد في الدقيقة 83 ولكن تألق دافيد دي خيا في الإبعاد.

وفي الدقيقة 87 سدد فريد رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن.

كاد وست هام أن يتعادل في الدقيقة 93 بتسديدة من جارود بوين تألق دي خيا مجددا في التصدي لها، لترتد بقذيفة من ديكلان رايس تصدى لها دي خيا أيضا ببراعة شديدة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة من 12 مباراة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث عشر.